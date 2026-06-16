CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaklaşık üç haftadır süren hareketlilik, bugün TBMM Grup koridorlarında yerini sessizliğe bıraktı.

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın isimler arasında son haftalarda yaşanan grup toplantısı tartışması, bu hafta iki tarafın da toplantı düzenlememe kararı almasıyla sona erdi. Her iki kanat da bu kararın, parti içindeki gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla alındığını ifade etti.

GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ BOŞ KALDI

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi, 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. Bu süreçte TBMM Başkanlığı’na gönderilen yazı doğrultusunda CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri de grup başkanvekilliği odalarından kaldırılmıştı.

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın Grup Başkanvekili odalarını boşalttıkları görüldü.

Göreve dönüşünün ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun, görevden alınan iki grup başkanvekilinin yerine henüz yeni bir atama yapmaması dikkat çekti.

KULİSLERDE SEVDA ERDAN KILIÇ İSMİ ÖNDE

CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Grup Başkanvekilliği görevine getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan kulislerde, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in de grup başkanvekilliği görevi için yoğun talepte bulunduğu konuşuluyor. Görev için adı geçen diğer isimler arasında ise İnan Akgün Alp ve Barış Bektaş yer alıyor.

Parti yönetiminin söz konusu atamalara ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.