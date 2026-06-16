2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşmanın canlı yayınında yaşanan anlatım hatası gündem oldu. Maç sırasında iki takımın zaman zaman birbirine karıştırılması ve bazı oyuncu isimlerinin yanlış aktarılması sosyal medyada çok sayıda izleyicinin tepkisine neden oldu.

Karşılaşmanın ardından TRT Kurumsal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu hatanın yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, yaşanan durum nedeniyle izleyicilerden ve kamuoyundan özür dilendiği ifade edildi.

TRT, olayla ilgili idari ve teftiş süreçlerinin başlatıldığını duyururken, inceleme tamamlanıncaya kadar ilgili spikerin ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden çekildiğini açıkladı. Kurum, söz konusu ismin turnuva yayınlarında görev almayacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, TRT'nin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık ilkelerine aykırı uygulamalara karşı tavizsiz bir tutum sergilediği vurgulanarak, süreç sonunda gerekli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, canlı yayınlarda hata payı ve yayıncılık standartlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. TRT'nin açıklaması sonrası gözler başlatılan inceleme sürecine çevrildi.