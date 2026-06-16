MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin sözleri, son dönemde siyasetin gündemini meşgul eden seçim tarihi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yönelik net bir mesaj olarak yorumlandı.

“ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK” MESAJI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı danışmanlarından gelen seçim tarihi değerlendirmeleriyle seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki görüşlerin tamamen örtüştüğünü belirterek, “Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur” dedi.

Bu ifadeyle Bahçeli, iktidar cephesinde erken seçim hazırlığı bulunduğu yönündeki iddiaları reddederken, mevcut takvimin değişmeyeceği mesajını verdi. MHP liderinin sözleri, Cumhur İttifakı'nın seçimlerin anayasal takvim içerisinde yapılmasından yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI TARTIŞMALARINA TEPKİ

Bahçeli'nin açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise muhalefette ve medyada yürütülen Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yönelik eleştirileri oldu.

“Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor” diyen Bahçeli, henüz seçim süreci başlamamışken adaylık hesaplarının gündeme taşınmasını doğru bulmadığını ifade etti.

MHP lideri, “Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir” sözleriyle de kamuoyunda erken seçim algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVDEDİR, ARKASINDAYIZ”

Bahçeli'nin açıklamalarındaki en net siyasi mesajlardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek oldu.

“Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız” diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın liderliğinde yoluna devam ettiğini ve alternatif aday arayışlarını gündem dışı gördüğünü ortaya koydu.

Bu açıklama, hem ittifak içindeki uyuma vurgu yapması hem de muhalefetin adaylık tartışmalarına karşı bir cevap niteliği taşıması bakımından önem taşıyor.

CHP’YE “UZLAŞI” ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili soruya da değinen Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak taraflara dolaylı bir mesaj verdi.