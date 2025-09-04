Yenimahalle Belediye Başkanı, ilçede spora ve sporcuya verilen önemin en somut örneklerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksini ziyaret etti. “Ulu Önderimizin adını taşıyan bu tesis, sadece bir spor alanı değil; aynı zamanda gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bir merkezdir,” diyen Başkan, kompleksin sunduğu imkânları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Başkan, sporun birleştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak, “Yenimahalle Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Spora yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Amacımız, Yenimahalle’de daha fazla başarılı sporcu yetişmesini sağlamak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak alanlar yaratmaktır,” ifadelerini kullandı.

Modern yapısıyla dikkat çeken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, farklı yaş gruplarına ve branşlara yönelik hizmetleriyle bölge halkına kaliteli spor imkânı sunmaya devam ediyor. Başkan, sporun yaygınlaşması ve toplumun her kesimine ulaşması için yatırımların süreceğini belirtti.