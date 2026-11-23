İstanbul Sarıyer’de kaçak aslan paniği yaşanınca, benim aklıma hemen Ankara’nın eski günleri geldi. Çünkü bu memleketin aslan kaçışı konusunda da azımsanmayacak bir geçmişi var!

Üstelik Ankara’da aslanın firar ettiği gün, iş öyle bir noktaya varmıştı ki okullar bile tatil edilmişti. Yanlış duymadınız! Bir aslan kaçmış, eğitim-öğretime ara verilmişti.

Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi, bir zamanlar Ankara’nın en önemli gezi alanlarından biriydi. Aslanından kaplanına, filinden zürafasına, leoparından goriline kadar pek çok hayvanı burada görmek mümkündü. Çocuklar için eğlence, büyükler için hafta sonu gezisiydi.

FİRAR HİKAYELERİ

Ama hayvanat bahçesinin hafızalarda kalan tek özelliği hayvanları değildi. Bir de firar hikâyeleri vardı!

Yıllar önce akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, hayvanat bahçesindeki aslan kafeslerini kırarak bir aslanı kaçırmıştı.

Sabah saatlerinde ortaya çıkan olay üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Ankara sokaklarında aslan arama çalışmaları başladı. Bir süre sonra aslanın şehir içinde görüldüğü yönündeki ihbarlar ortalığı iyice karıştırdı.

Yetkililer tedbir amacıyla okulları tatil etti.

Neyse ki macera fazla uzamadı. Aslanı kaçıran kişi, aslanla birlikte yakalandı. Ankara derin bir nefes aldı.

PAKİZE DE KAÇMIŞTI

Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nde firar hikâyeleri aslanlarla sınırlı değildi.

2013 yılında bu kez sahneye “Pakize” adlı koca piton yılan çıktı!

Kendi kafesinde yaşaması gereken Pakize adlı piton yılan, iki kez firar etti. Üstelik öyle birkaç saatliğine ortadan kaybolmadı. Koca piton yaklaşık iki ay boyunca bulunamadı.

İki ay boyunca herkesin aklında aynı soru vardı:” Pakize nerede?”

Sonunda kafesinin yakınlarında bulundu. Derin bir nefes alındı. Anlaşılan Pakize de hayvanat bahçesindeki yaşamından sıkılmış, biraz dolaşıp hava almak istemişti!

Hayvanat bahçesinin kapanmasıyla birlikte bu hikâyeler de tarihe karıştı sanılmıştı.

HAYVANAT BAHÇESİ KAPANDI, FİRARLAR BİTMEDİ!

Atatürk Orman Çiftliği bünyesindeki hayvanat bahçesi 2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 2013 yılında ise kapatıldı. Hayvanlar farklı illerdeki hayvanat bahçelerine ve tesislere gönderildi.

Aslanların, kaplanların ve leoparların bir bölümü de Gölbaşı’ndaki Ankara Yırtıcı Hayvan Parkı’na taşındı.

Ancak Ankara’nın aslanlarla firar burada da bitmedi.

Bu kez 2022 yılında Gölbaşı’nda mahalle arasında bulunan bir hayvanat bahçesinden aslan kaçtığı iddiası gündeme geldi.

Üstelik olay öyle sıradan bir kaçış hikâyesi değildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aslanın mahalle arasında dolaştığı, araçların önünden geçtiği ve sonunda bir vatandaşın evinin bahçesine girdiği görüldü.

Sabaha karşı saat 06.20 sıralarında köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçelerinde bir aslanla karşılaştı.

İnsan sabah kahvesini içmeden önce bahçesinde çiçekleri, ağaçları, belki bir kediyi görmeyi bekler. Ama aslan görmek de Ankara’ya özgü bir sürpriz olsa gerek!

Ev sahibi Rıfat Aloğlu’nun anlattıkları ise olayın ciddiyetini ortaya koyuyordu. Yeğeni bahçeye indiğinde aslanı görmüş, hemen kendisini arayarak dışarı çıkmaması konusunda uyarmıştı.

Haklı olarak da şu soruyu sordu: Aslandan kim korkmaz ki?

ASLAN KÜKREMESİNDEN KİMSE UYUMUYOR

Asıl ilginç olan ise hayvanat bahçesinin mahalle arasında bulunmasıydı.

İddialara göre tesiste 2’si yetişkin olmak üzere 12 aslan ve 2 kaplan bulunuyordu. Aslanların gece boyunca kükremesi mahalle sakinlerini isyan ettirmişti.

Vatandaşlar belediyeye başvurmuş, şikâyetlerde bulunmuştu.

Bir mahalle sakini, “Sabaha kadar aslanların kükremesinden uyuyamıyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak?” diye soruyordu.

Doğrusu, bu sorunun cevabını kimsenin vermeye pek niyeti yok gibiydi!

Hayvanat bahçesi sahibi ise aslanların günde 20 saat uyuduğunu, yalnızca bir iki kez ve kısa süreliğine kükrediğini söylüyordu.

ANKARA’DA ASLANIN ADRESİ BELLİYDİ, İSTANBUL’DAKİ KİMİN?

Şimdi gelelim İstanbul Sarıyer’de yaşanan kaçak aslan paniğine...

Ankara’da eskiden aslanın hangi hayvanat bahçesinden kaçtığı, kimin sorumluluğunda bulunduğu belliydi. Pakize’nin bile bir kafesi, bir adresi vardı.

Şimdi ise İstanbul’da kaçak aslanın nereden geldiği, kime ait olduğu ve nasıl ortaya çıktığı soruları gündeme geliyor.

İnsan ister istemez düşünüyor: Bu ülkede aslanların bile kafeslerinden çıkıp mahalle mahalle dolaşma özgürlüğü varsa, acaba denetim mekanizması nerede dolaşıyor?