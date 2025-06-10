Resmi seyahatleri daha askerdeyken Atamızın Savarona adlı gemisiyle başladı. İngiltere başta olmak üzere İskoçya, Fas, Tunus, Cezayir ve Libya’ya gitti.

İşe girdikten sonra Kurumunun görevlendirmesiyle 23 seyahatin tümüne katılan tek adam oldu. Belli başlı seyahatleri;

Afganistan Turnesi

Ahmet Melik ve arkadaşları 2-10 Aralık 1967 tarihleri arasında Ruşen Kam şefliğinde Afgan Kralı Zakir Şah’ın doğum günü etkinliklerine katılmak üzere ilk yurt dışı turnesi olarak Afganistan’a gittiler. Zakir Şah hepsine Altın Tuğralar hediye etti.

Mısır ve Tunus Turnesi

İki ay sonra Ruşen Kam hocanın başkanlığında 19-30 Ocak 1968 tarihleri arasında Kahire ve Tunus’a gittiler. Kral Faruk’un eskiden saray olarak kullandığı Ömer Hayyam Oteli’nde kaldılar. Konseri, Mısır’ın ünlü ve klasik üslubun liderlerinden Seyyid Derwish salonunda verdiler.

İran (Tahran) Pakistan (Revalpindi, Lahor, İslamabad, Dakka) ve Bağdat turnesi

Muzaffer İlkar hocanın şefliğinde geniş bir sanatçı kadrosuyla yola çıktılar. İlk konseri Tahran’da Üniversitenin konser salonunda verdiler. Pakistan’da otelleri ve yemekleri beğenmeseler de konser verdikleri yerlerde halkın ilgisi çok mutlu etti.



Kahire, Ürdün, Şam ve Lübnan turnesi



Ahmet Melik ve arkadaşları birçok salonda konser verdiler. Ünlü sanatçı Ümmü Gülsüm Nil nehri kıyısındaki evine davet etti. Ahmet Melik, birkaç sanatçı arkadaşıyla gitti. Yapılan güzel sohbetlerden sonra Ümmü Gülsüm “son konserinize geleceğim” diyerek yolcu etti. 21 Aralık 1969 Pazar günü Mısır Televizyonunda özel bir konser verdiler. Ürdün’de 25 Aralık 1969 Perşembe günü de Kral Hüseyin Kültür ve Gençlik Salonunda sahneye çıktılar. Katıldıkları bir resepsiyonda Sultana marka Altın kaplama saat hediyesi aldılar.

Şam konserini o günlerin en büyük salonu olan Hamra tiyatro binasında yaptılar. 750 kişilik salon tamamen doluydu. İkinci gün adeta izdiham yaşandı. Beyrut’a gittiler. Canlı Televizyon yayınına ve bir resepsiyona katıldılar.

20 Ekim 1971 - 4 Aralık 1971 tarihleri arasında Bağdat, Amman, Şam ve Beyrut turnesi gündeme gelmişti.

Ahmet Melik ve arkadaşları 21 Ekim 1971 Perşembe günü ilk konseri Khudd Hall salonunda, 22 Ekim gecesi de ikinci konseri elçilik binasında verdiler. Kuveyt’e geçerek bir konser de orada verdiler. 24 Ekim Pazar günü Bağdat Televizyonu’nda 40 dakikalık özel bir konser kayda alındı. Aynı gece yine konser salonunda çoğunluğu Kerküklü Türklerin doldurduğu salonda halk ısrarla “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını isteyince, siyasi ve diplomatik sebeplerle önceden duymazdan gelseler de ısrarlara dayanamayıp söylediler, Seyirci ağlıyordu. Ses sanatçılarının sesi titremeye başlamıştı. Şef dâhil bütün koro ağlıyordu. Şarkının bitmesiyle birlikte seyirci sahneye çıkarak sanatçıları kucaklıyor, sanatçılarda seyirciyi kucaklıyordu. O anda salonu polis bastı. Polisle seyirci birbirine girdi. Seyircinin sakinleşmesi için üç şarkı daha okuyarak programı bitirdiler. 25 Ekim 1971 Pazartesi günü Basra’ya geçerek konser verdiler. 27 Ekim 1971 tarihinde Amman’a geçtiler ve 28 Ekim günü Kral Hüseyin Gençlik Sitesinin 3.000 kişilik salonunda konser verdiler.3 Kasım günü de Beyrut televizyonunda 55 dakikalık program yaptılar.

20 Ekim 1972 tarihinde Muzaffer İlkar şefliğinde Kahire, Tunus ve Cezayir turnesine çıktılar.

Tunus Cumhurbaşkanı’nın sarayında konser verdiler.



19 Mayıs 1989 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ile TRT’nin ortak düzenlediği dost İslam Ülkeleri İleri Kültürel Mübadele Programı çerçevesinde geniş bir saz grubuyla Tunus’a gitti. Bu dördüncü Tunus turnesiydi. 1969 yılında bu turnelerde tanıştığı Ekmelettin İhsanoğlu da danışman olarak katıldı. Tunus’un Kervan, Sfax, Sus ve Tunus kentlerinde dört konser verdiler.

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden sanatçımıza sevdikleriyle beraber sağlıklı nice yıllar dileriz.

(Bitti)