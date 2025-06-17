Dünya futbolu, kulüpler düzeyinde bir ilki yaşanıyor. FIFA’nın yenilenmiş formatıyla organize ettiği ve tarihinde ilk kez 32 takımla oynanan Kulüpler Dünya Kupası, ABD’de start aldı. Açılış, Mısır’ın Al Ahly takımı ile Messi’li Inter Miami arasında oynanan ve golsüz tamamlanan karşılaşmayla gerçekleşti. Bu yaza futbol keyfiyle damgasını vuracak turnuva, 13 Temmuz’da sona erecek.



Yeni düzenlemede, son dört sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımlar ve kulüp puanı en yüksek ekipler yer alıyor. Turnuvaya bir ülkeden en fazla iki takım katılabiliyor. Ancak bu kulüpler konfederasyon şampiyonuysa, herhangi bir kısıtlamaya tabi değil.

Dünyanın altı konfederasyonundan toplam 32 takım organizasyonda yer alıyor. UEFA 12 takımla en geniş katılımı sağlarken, Güney Amerika’dan altı, Asya, Afrika ve Orta - Kuzey Amerika’dan dörder takım sahne alıyor. Okyanusya ise bir takımla temsil ediliyor. ABD’nin ev sahibi kontenjanıyla birlikte sayı tamamlanıyor.



Avrupa kulüpleri, yoğun maç takvimi nedeniyle başlangıçta bu organizasyona temkinli bakıyordu. Ancak FIFA Başkanı Infantino, yüksek gelir vaadiyle kulüpleri ikna etti. 2 milyar dolarlık bütçeye sahip turnuvada kulüpler ciddi primler alacak ve bu primlerin bir bölümü oyunculara pirim olarak aktarılması zorunlu kılındı.



Ayrıca bu organizasyon, 2026’daki 48 takımlı Dünya Kupası’nın adeta tam bir provası. Teknolojik uygulamalar da en üst seviyede… Hakemler vücut kamerası takacak ve bu görüntüler yayınlara entegre edilecek. VAR incelemeleri stat ekranlarında canlı paylaşılacak. Bu da hakem kararlarında şeffaflık sağlayacak.



Toplam 117 hakemin görev alacağı turnuvada, gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak ve topların içinde de sensörler bulunacak. ‘Şahin gözü’ ve yapay zekâ destekli analizlerle maç verileri anlık olarak toplanacak ve oyuncu değişiklikleri de kulüplere verilecek tabletler aracılığıyla, dijital olarak yapılacak.

Bir ay boyunca ekranlarımıza konuk olacak bu dev organizasyonun, futbola teknik anlamda ve izlence açısından katkılar sunmasını diliyoruz.

Kalın sağlıcakla...