İstanbul Atlas Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İş Geliştirme ve Tanıtım Müdürü Seda Kahraman, 2025 YKS tercihlerinde adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahraman, bu yıl sınava başvuran aday sayısındaki azalmaya ve tercih stratejilerinde yapılan yaygın hatalara dikkat çekti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre Kahraman, 2025 YKS’ye 1 milyon 375 bin 389 kadın ve 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere toplamda 2,5 milyonun üzerinde adayın katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Geçen yıl sınava başvuran aday sayısı ise 3 milyonun üzerindeydi.

Kontenjan Durumu ve Aday Sayısı Dengesi Önemli

Bu yıl sınava başvuran aday sayısının geçen yıla göre daha az olduğuna dikkat çeken Kahraman, kontenjanların sabit kalması ya da artması durumunda bunun sınava giren adaylar için avantaj sağlayabileceğini söyledi. Rekabetin azalmasının bazı bölümlerde yerleşme ihtimalini artırabileceğini belirten Kahraman, “Ancak yine de adayların sadece sayı verileriyle değil, başarı sıralamaları ve program bazlı kontenjanlarla birlikte analiz yapması gerekir” dedi.

Başarı Sıralaması Öncelikli Olmalı

Kahraman, adayların tercihlerini yaparken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Her yıl puanların değişiklik gösterebildiğini, ancak başarı sıralamalarının daha doğru bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Ayrıca adaylara, tercih listelerini oluştururken sadece üst sıraları değil, alt sıraları da stratejik şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. “Aday, mutlaka yerleşmek istiyorsa başarı sırasının altında kalan programlara da listesinde yer vermeli. Başarı sıralamasının %15-30 yukarısından başlayarak %50-60 aşağısına kadar bir aralık belirlenmesi, yerleşme ihtimalini artırır” açıklamasında bulundu.

Tercih Listesi Çeşitliliği Dengeli Olmalı

Adayların ilgi duyduğu alanlara göre tercih listesi oluşturması gerektiğini belirten Kahraman, çok fazla farklı bölüm yazmanın kafa karışıklığına neden olabileceğini söyledi. “En fazla 3-4 bölüm belirlenmeli ve bunlar sıralamaya uygun şekilde listeye yerleştirilmeli. 24 tercihin tamamının doldurulması daha sağlıklı bir sonuç verecektir” dedi.

“Gelmez” Düşüncesiyle Tercih Yapmayın

Tercih döneminde en sık yapılan hatalardan birinin, istenmeyen bir bölüm veya üniversitenin listenin sonlarına yazılması olduğunu söyleyen Kahraman, “'Nasıl olsa gelmez' diye yazılan programlar, yerleşme durumunda sorun yaratabilir. Kayıt yapılmadığında OBP puanı bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceği için bu risk göz önünde bulundurulmalı” uyarısında bulundu.

Okul Birinciliği Kontenjanı Etkili Kullanılmalı

Ortaöğretimden okul birincisi olarak mezun olan öğrencilerin, bu ayrıcalığı doğru değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, bu kontenjanın sadece son sınıf mezunları için geçerli olduğunu hatırlattı.

YÖK Atlas ve Uzman Desteği Önemli

Tercih listesi hazırlanırken YÖK Atlas verilerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, adayların ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapmalarının kritik olduğunu belirtti. Tercih sıralamasının başarı sıralamasına göre değil, istek sırasına göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu süreçte rehber öğretmenler veya profesyonel kariyer danışmanlarından destek alınmasının önemine dikkat çeken Kahraman, “Sağlıklı bir tercih listesi, adayın kendi kararları doğrultusunda ama uzman desteğiyle oluşturulmalıdır” dedi.

Üniversite Ziyareti ve Aile İletişimi de Tercih Sürecinde Etkili

Kahraman, adayların üniversiteleri yerinde görerek, akademisyen ve öğrencilerle yüz yüze görüşmesinin karar sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Ailelerin ise bu süreçte sakin kalarak öğrencilerin fikirlerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. “Adayın ilgi alanları, idealleri ve mesleki hedefleri dikkate alınarak ortak karar mekanizması işletilmelidir” ifadesini kullandı.