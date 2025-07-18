Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Haymana Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle “İklim Dirençli Tarım ve Sel Azaltma” projesini Haymana’da uygulamaya hazırlanıyor. Ön başvurusu kabul edilen proje, çevre koruma, kırsal kalkınma, kadın istihdamı ve kesme çiçek üretimi alanlarında somut uygulamalar hedefliyor.

Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi’nin desteklediği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında başvurusu yapılan proje, ön değerlendirme aşamasını geçti. Kabul edilmesi halinde 800 bin Euro hibe desteğiyle uygulanacak.

Proje Haymana’da Pilot Bölge Olarak Başlayacak

“Ankara’da Kırsal Uyum için İklim Dirençli Tarım ve Sel Azaltma” adıyla yürütülecek proje, Haymana’da Doktor’un Oteli altındaki 1.000 metrekarelik kamu arazisinde uygulanacak. Sel ve taşkın riski taşıyan bu alanda, afet risklerini azaltmaya yönelik çevresel düzenlemeler ve tarımsal faaliyetler planlanıyor.

Topraksız tarım yöntemleriyle kesme çiçek, tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılacak. Sulamada damlama sistemi kullanılacak; sera ısıtması için jeotermal enerji, soğutma ve aydınlatma için ise güneş enerji sistemlerinden yararlanılacak. Aynı zamanda alanda teraslama, bitkisel tampon şerit uygulamaları, dere rehabilitasyonu ve yağmur suyu hasadı gibi çevresel tedbirler alınacak.

Kadın Kooperatifleri Üretim Sürecine Dahil Edilecek

Proje kapsamında kırsalda kadın istihdamının artırılması da hedefleniyor. Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, proje alanında hem eğitim alacak hem de istihdam edilecek. Ayrıca, farklı tarım kooperatifleri ve çiftçilerin de sürece katılmasıyla Haymana’da üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Kesme çiçek üreticiliği konusunda Haymana’da yeni bir üretim ve pazarlama modeli geliştirilecek. Haymana Ticaret Borsası iş birliğiyle bir çiçek mezatı kurulması da hedefler arasında yer alıyor.

Haymana Belediyesi İlk AB Projesine Adım Attı

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, söz konusu projenin ilçede uygulanacak ilk Avrupa Birliği destekli proje olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Seçim sürecinde kadın istihdamı ve kesme çiçekçilik üzerine yoğunlaşan bir proje planlamıştık. Yaz ve kış üretimine uygun, iç pazara ve ihracata yönelik çiçek üretimiyle Haymana’nın bu alanda ön plana çıkmasını amaçlıyoruz. 900 başvuru arasından ön kabul alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu proje için tüm hazırlıklarımız tamam. Ocak ayında temel atma sürecine geçmeyi planlıyoruz.”

Proje, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de kırsal kalkınma açısından Ankara’nın güney bölgesinde örnek uygulama olarak gösterilmesi planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.