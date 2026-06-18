Gökçe, sınava kısa süre kala yoğun çalışma temposu yerine dinlenmenin, motivasyonu yüksek tutmanın ve öğrencilerin kendilerini rahat hissettikleri aktivitelerle zaman geçirmelerinin daha doğru olduğunu belirtti.

“Son gün yoğun çalışma yapılmasını önermiyoruz”

YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluştuğunu hatırlatan Gökçe, adaylara sınavdan bir gün önce mümkün olduğunca sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Öğrencilerin kısa tekrarlarla bazı noktaları gözden geçirebileceğini ifade eden Gökçe, son günün uzun ve yoğun çalışma ile geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Sınavda öğrendiklerini hatırlayacaklar”

Sınav yaklaştıkça bazı öğrencilerin “Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir konuyu hatırlamıyorum” şeklinde kaygılar yaşayabildiğini belirten Gökçe, öğrencilerin sınav sırasında soruları gördüklerinde öğrendikleri bilgileri hatırlayacaklarını söyledi.

Adaylara günü huzurlu geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Gökçe, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ve rahatlatıcı aktivitelerle zaman geçirmenin faydalı olacağını dile getirdi.

Velilere “olağanüstü durum” uyarısı

Velilerin de sınav öncesi ev ortamını gereğinden fazla stresli hale getirmemesi gerektiğini belirten Gökçe, öğrencilerin üzerinde ekstra baskı oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

Gökçe, adaylara şu mesajı verdi:

“Bu senin maçın, sahaya çık ve oyununu oyna. Elinden geleni yaptığını düşünerek sınava gir. Sonuç ne olursa olsun kabul etmeye hazır ol. Sınavlar gelip geçecek; ne ilk ne de son olacak.”

“Sınav hakkında fazla konuşmayın”

Sınavdan önce arkadaşlarla sınav üzerine uzun sohbetlerin kaygıyı artırabileceğine dikkat çeken Gökçe, öğrencilerin farklı konular hakkında konuşmalarını, yürüyüş yapmalarını veya müzik dinlemelerini önerdi.

“Sınav hakkında konuştukça kaygı ve stres düzeyi yükselebilir” diyen Gökçe, adayların son günü daha sakin geçirmesi gerektiğini söyledi.

Beslenme ve uyku düzeni korunmalı

YKS öncesinde uyku düzeninin bozulmaması gerektiğini belirten Gökçe, öğrencilerin sınav sabahı alışık olmadıkları yiyecekleri tüketmemeleri konusunda uyardı.

Adayların son haftalarda yaptıkları kahvaltı düzenini sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Gökçe, farklı besinlerin vücutta beklenmeyen tepkilere yol açabileceğini ifade etti.

TYT sonrası öğrenciler için öneri

Gökçe, TYT sonrasında öğrencilerin sınav değerlendirmesi yaparak streslerini artırmamaları gerektiğini belirtti.

Adaylara evde dinlenmeleri, hafif yürüyüş yapmaları, müzik dinlemeleri ve ertesi günkü AYT’ye odaklanmaları önerisinde bulunan Gökçe, dışarıda yemek, piknik gibi düzeni değiştirecek aktivitelerden uzak durulmasını tavsiye etti.

YKS öncesi uzmanlardan ortak mesaj: Son gün yeni yükler değil, sakinlik ve güven kazandırır.