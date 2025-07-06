Bakan Yerlikaya, 2 Temmuz’da Ödemiş’in Tosunlar Mahallesi’nde çıkan ve 3 gün süren orman yangınının ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde yaptığı açıklamada hasar tespit sürecine dair önemli bilgiler verdi.

228 Konut, 13 İş Yeri, 15 Ahır Ağır Hasarlı

AFAD koordinasyonunda yapılan ön hasar tespitlerine göre, İzmir genelinde 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahır ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin iş birliğiyle, hak sahiplerine 5-6 ay içinde anahtar teslimi yapılacağı bildirildi.

Konteyner Barınma ve İlk Destek Ödemeleri

Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşlara klimalı ve donanımlı konteynerler verildiğini söyledi. Karadoğan Mahallesi’nde talep edilen 16 konteynerin tamamı kuruldu, diğer köylere de teslimatlar devam ediyor.

Zarar tespiti tamamlanan vatandaşlara bugüne kadar 16 milyon 898 bin TL destek ödemesi yapıldığını belirten Yerlikaya, "Pazartesi ve en geç salı günü sabahı yeni destek ödemelerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Tarım Zararları İçin ÇKS Tabanlı Tespitler Başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine dayalı olarak tarım zararlarını tespit etmeye başladığını belirten Yerlikaya, hasar gören büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, arı kovanları ve tarım arazilerinin zararlarının da karşılanacağını vurguladı.

Yeni Fidanlarla Yeniden Yeşillenecek

Bakan Yerlikaya, yangında zarar gören ormanlık alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışmaların başlayacağını belirtti. "Yanmış ormanlar fidanlarla buluşacak" diyerek, iklim değişikliği ile mücadele ve yangın önleme konusunda daha güçlü adımlar atıldığını söyledi.

Şehitlere Başsağlığı Mesajı

Yerlikaya, yangınla mücadelede hayatını kaybeden Dozer Operatörü İbrahim Demir, Orman Şefi Ragıp Şahin ve vatandaş İbrahim Erkan’ın ailelerine baş sağlığı diledi.