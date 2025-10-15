Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti. Özdağ, Minguzzi’nin dayısı ve anneannesiyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, Türkiye'de artan suç olaylarına karşı daha etkin bir infaz ve suçla mücadele politikası gerektiğine dikkat çekti.

Ahmet Minguzzi, İstanbul'da bir kafenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından olayla bağlantılı kişilerin daha önce çeşitli suçlardan sabıkalı olduklarının ortaya çıkması, infaz sistemi ve ceza süreçlerine yönelik kamuoyunda geniş bir tartışma başlatmıştı. Özellikle şartlı tahliye, denetimli serbestlik ve cezaların caydırıcılığı gibi konular yeniden gündeme gelmişti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özdağ, "Ahmet Minguzzi’nin başına gelen olay, Türkiye'de ceza adalet sisteminin ne kadar yetersiz hale geldiğini bir kez daha göstermiştir. Zafer Partisi olarak geliştirdiğimiz 'Tertemiz Türkiye' projesiyle suçla mücadelede yeni ve kararlı bir dönemi başlatacağız. Bu sadece bireysel suçlar değil; organize suçlar, çeteler ve suç örgütleriyle mücadelede de devrim niteliğinde adımlar içerecek," dedi.

Özdağ ayrıca, etkin bir ceza infaz sistemi kurulmadan toplumsal huzurun sağlanamayacağını vurgulayarak, mevcut sistemdeki yumuşak uygulamaların suçluları cesaretlendirdiğini belirtti. "Minguzzi cinayeti gibi olaylar son olmalı" diyen Özdağ, Zafer Partisi’nin önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacağı ayrıntılı güvenlik reformu paketini de işaret etti.