Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve 14 Ekim'de Öğretmenevinde başlayan uygulamalı ilk yardım dersleri, ilk yardım eğitmenleri Sibel Günaydın, Ramazan Civelek ve Hüseyin Bınarcıoğlu tarafından veriliyor.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, yaptığı açıklamada, 'Köylerimizde meydana gelen acil vakalarda 112 ekipleri gelene kadar hastalara hayati olan ilk yardımları yapabilmeleri için Nallıhan'ımızın 84 mahallesinde görev yapan muhtarlarımız eğitimden geçirilerek sertifika almaları için düzenlenen program gerçekten çok faydalı olacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.' dedi

Eğitimler 24 Ekim'e kadar sürecek.