TikTok Türkiye Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, TikTok’un markalar için sunduğu yenilikçi çözümlere dikkat çekerek, “TikTok artık yalnızca bir sosyal platform değil; iş sonuçlarını doğrudan etkileyen bir yaratıcı ekonomi merkezi. Ekosistemin her paydaşını destekleyen ürün ve araçlar geliştiriyoruz. Yaratıcılığı ölçülebilir hale getirirken markaların topluluklarıyla daha anlamlı ilişkiler kurmasına aracılık ediyoruz” dedi.

Aldanmaz, markaların performans hedeflerine ulaşması için ölçümlenebilir, veriye dayalı ürün setlerinin önemine vurgu yaptı.

DEMİRALP: TİKTOK, GEN Z’YE ULAŞMADA MARKALAR İÇİN KİLİT BİR PLATFORM

Vodafone Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Seçil Demiralp, TikTok’un markalar için yarattığı etkileşim potansiyeline değinerek, “TikTok güncel, özgün ve kendi topluluk kültürünü oluşturmuş bir mecra. Gen Z kitlesine ulaşmada bizim için büyük bir değer taşıyor. Görünürlük, yaratıcılık ve marka samimiyeti açısından TikTok çok güçlü bir alan” ifadelerini kullandı.

DEMİRCİ: VERİ, YARATICILIĞIN EN BÜYÜK İŞ ORTAĞI

Omnicom Medya Grup Dijital Bölüm Başkanı Atakan Demirci ise TikTok’ta var olmanın yeterli olmadığını, markaların otantik ve kültürel temas noktaları yaratması gerektiğini belirterek, “Bugün markalar için mesele sadece TikTok’ta bulunmak değil; topluluğun kültürüne dokunabilmek. TikTok, markaların bu kültürel alanlara doğal biçimde entegre olmasını sağlıyor. Pazarda ciddi bir boşluğu dolduruyor çünkü otantiklik artık markalar için yeni başarı kriteri haline geldi” diye konuştu.

Demirci ayrıca, veriyle desteklenen içgörünün yaratıcılığı besleyen en güçlü araç olduğunu belirterek, “Markaların ihtiyaçları hızla değişiyor, TikTok’un sunduğu analitik altyapı bu dönüşüme cevap veriyor. Gerçek zamanlı öğrenme, optimizasyon ve yaratıcılığın birleşimi markalara yeni bir rekabet avantajı sağlıyor” dedi.

HALAT: ANALİTİK BÜYÜME, DİJİTAL İLETİŞİMDE FARK YARATIYOR

getirfinans Büyüme ve Analitik Direktörü Semih Halat, finans sektöründe bile TikTok’un etkisinin hissedildiğini belirterek, “TikTok’un etkileşim modeli, finans gibi geleneksel alanlarda bile yaratıcılığa alan açıyor. Biz analitiği merkeze alırken, platformun topluluk dinamiklerinden de faydalanıyoruz. Dijitalde başarı, artık veriyle yaratıcılığı buluşturabiliyor” diye konuştu.

DUMAN: HEM KULLANICILAR HEM DE MARKALAR İÇİN SAMİMİ BİR ETKİLEŞİM ALANI

Hepsiburada Influencer Pazarlama, Pazar Araştırma ve Sosyal Medya Grup Direktörü Pınar Duman da “TikTok, markaların kullanıcılarla birebir etkileşim kurabildiği en güçlü topluluk platformlarından biri. Hepsiburada olarak biz, influencer pazarlamasını artık sadece içerik üretimi değil; topluluklarla ortak hikaye yazma süreci olarak görüyoruz. TikTok’ta içerik üreticileriyle kurduğumuz iş birlikleri, markamızın enerjisini ve samimiyetini en doğal şekilde yansıtıyor. Bu sayede hem markalar hem de kullanıcılar için daha anlamlı, daha içten bir etkileşim alanı doğuyor” ifadelerini kullandı.

Konferansta markalar, medya ajansları ve içerik üreticileri, yaratıcı ekonomideki yeni fırsatları, veriyle desteklenen içerik modellerini ve topluluk merkezli iletişimin önemini tartıştı. TikTok, 2025’te markalara gelişmiş hedefleme sistemleri, yenilikçi reklam çözümleri ve performans ölçüm araçları sunarak yaratıcı ekonomiyi büyütmeyi hedefliyor.