Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündemdeki önemli konulara ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki gerilim hakkında değerlendirmede bulunan Peskov, İran Meclisi’nin UAEA ile işbirliğini askıya alma kararını ‘anlaşılabilir’ bulduklarını belirtti. Peskov, bu kararın İran’daki nükleer tesislere yönelik sebepsiz saldırılar nedeniyle alındığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın darbe girişiminin engellendiğine dair açıklamasını da yorumlayan Peskov, “Bu tamamen Ermenistan’ın iç meselesidir. Biz, Ermenistan’da hukuk, düzen ve barışın korunmasını, ayrıca dost ve istikrarlı bir ülke olarak Rusya ile güçlü ilişkiler içinde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelere de değinen Peskov, üzerinde uzlaşılan maddelerin uygulandığını ve bu sürecin sona ermek üzere olduğunu aktardı. Peskov, “Yeni müzakere turunun tarihi daha sonra belirlenecektir” ifadelerini kullandı.