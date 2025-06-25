İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük gerilim süreci, kripto para piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Riskli yatırım araçları arasında yer alan kripto paralar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte genel olarak değer kaybı yaşadı. İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının başlamasından önce 107 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, saldırılar sonrası 102 bin dolar bandına geriledi. Bu dönemde, altcoin olarak bilinen diğer dijital paraların çoğu yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

ABD’nin İran’a yönelik doğrudan hava saldırısı kripto para piyasasında dip seviyeleri getirdi. Çatışmalar devam ederken piyasadaki olumsuz hava sürerken, 22 Haziran’da ABD’nin üç nükleer tesisi hedef alan saldırısı sonrası Bitcoin 100 bin doların altına indi. Altcoinlerdeki kayıplar ise yüzde 30’u aştı. Bu gelişmelerle birlikte, çatışma öncesi 3,4 trilyon dolar olan toplam kripto para piyasa değeri, 3 trilyon dolara kadar düştü.

Ateşkes açıklamaları ise piyasaya olumlu yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sinyali vermesiyle Bitcoin 102 bin doların üzerine yükseldi ve altcoinlerdeki artış yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Ateşkesin resmi olarak duyurulmasıyla yükseliş hızlandı; Bitcoin 106 bin doları aşarak çatışma öncesi seviyelerine yaklaştı. Altcoin projeleri de iki günlük süreçte yüzde 20’yi aşan kazançlar elde etti.

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, AA’ya yaptığı açıklamada, jeopolitik kriz dönemlerinde Bitcoin’in altcoinlere kıyasla daha dayanıklı olduğunu belirtti. Tufaner, yatırımcıların riskli dönemlerde halen altın, dolar ve ABD tahvillerine yöneldiğini, bunun kripto paraların henüz tam anlamıyla dijital altın konumuna gelmediğini gösterdiğini söyledi. Ethereum gibi altcoinlerde ise daha sert değer kayıplarının gözlemlendiğini vurguladı.

Tufaner, kripto para piyasasının geleceğini şekillendirecek üç önemli faktöre dikkat çekti: Birincisi, jeopolitik gelişmelerin seyri. İsrail-İran geriliminin bölgesel çatışmalara dönüşmesi durumunda kripto paralarda oynaklığın artabileceğini söyledi. İkincisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları. Faiz indirimi beklentileri artarsa, kripto paralara olan talebin yükseleceğini belirtti. Üçüncü faktör ise, kripto para borsa yatırım fonları (ETF) onayları ve regülasyon süreci. ETF’lerin onaylanması ve kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle kripto para fiyatlarının daha stabil hale geleceğini ifade etti.