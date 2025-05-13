Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, tarımsal faaliyetlerin ülkenin gıda arzını sağlamak için kritik bir rol oynadığını ifade ederek, tarım sektöründeki büyüme ivmesinin devam ettiğini ve bu büyümenin büyük ölçüde çiftçilerin özverili çalışmalarına dayandığını söyledi. Tarımın sadece ekonomik bir sektör olmadığını, aynı zamanda ülkenin sürdürülebilirliğinin teminatı olduğunun altını çizdi.

Engürülü, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tarımsal faaliyetlerin, temel ihtiyaçlardan gıda arzını karşılaması nedeniyle hayati bir öneme sahip olduğuna değindi.

"Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer." ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Engürülü, "Ülkemizde tarım alanında başarılı faaliyetler yürütülüyor ve bunun neticesinde, tarım sektörümüz ciddi düzeyde büyüme ivmesi gösteriyor. Ulaşılan bu başarılı noktada, çiftçilerimizin emeğinin ve üretkenliğinin katkısı yadsınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Engürülü, son yıllarda iklim değişiklikleri, doğal afetler, çevresel sorunlar, salgın hastalıklar ve küresel krizlerle karşı karşıya kalındığını, çiftçilerin özverili çalışmaları sayesinde Türkiye'nin gıda arzında sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

Nisanda Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşler sonrasında yaşanan zirai don olaylarının geniş alanları etkilediğini anımsatan Engürülü, şunları kaydetti:

"Sigortalı üreticilerimizden aldığımız ihbarlar doğrultusunda, hasar tespit çalışmalarımız sahada son hızıyla devam ediyor. Söz konusu süreçte, süratli bir şekilde aksiyon alarak, üreticilerimizin memnuniyetinin artırılması ve mağduriyetlerin telafisi yönünde gereken hassasiyeti gösterme gayreti içindeyiz. Temennimiz, bir daha böylesi afetlerin yaşanmaması. Bir kez daha üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum."

"Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz"

Engürülü, toprağı işleyerek üretime devam eden çiftçilerin emeklerini doğal afetlere ve çeşitli risklere karşı koruduklarına, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalıştıklarına değindi.

Gelir istikrarını sağlamak ve tarım ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye'nin dört bir köşesindeki üreticilerin yanında yer almaya devam edeceklerine işaret eden Engürülü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğin tarımsız, tarımın sigortasız olmayacağını anlatmayı sürdüreceğiz. Anadolu topraklarımızı karış karış işleyerek üretmekten vazgeçmeyen çiftçilerimiz, sizler iyi ki varsınız. Ülkemiz için büyük bir emek ve gayretle üreten kahraman çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyor, ülkemize sağladıkları değerli katkılardan ötürü, şükranlarımı sunuyorum."