Çiftçi, dosyada herhangi bir delil bulunmadığını ve savcılığın sürecin sonunda takipsizlik kararı vermesi gerektiğini savundu.

Soruşturma "Delilsiz" İddiası

Basına yansıyan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 8 milletvekiline yönelik başlatılan soruşturma dosyasının Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği bildirildi. Çiftçi, bu sürecin tamamını partileri olarak titizlikle takip ettiklerini ifade ederken, savcılığın dosyaya ilişkin delilsiz bir soruşturma yürüttüğünü iddia etti.

Çiftçi'nin açıklamasında, savcılığın soruşturma kapsamında onlarca yazı göndererek bilgi talep ettiği ancak hiçbir somut kanıt bulamadığına dikkat çekildi. Çiftçi, "Dosyaya konu olabilecek herhangi bir delil bulamayan savcılığın, artık tefrik kararı vermek yerine takipsizlik kararı vermesi gerektiğini" belirtti.

Kurultaydaki Birlik Mesajı

Gül Çiftçi, partisinin 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayında kayyım tartışmalarını sonlandırarak, iktidar yolunda bir ve beraber olduklarını vurguladı. Bu kurultayda parti içindeki farklı seslerin birleştirildiğini ve CHP’nin güç birliği içinde ilerlediğini ifade eden Çiftçi, “Bu gerçekliği görmezden gelen her girişim hukuken mesnetsiz, siyaseten de meşruiyetten yoksundur” dedi.

Demokrasi ve Hukukun Yanında Durma Vurgusu

Çiftçi, açıklamasının devamında Türkiye’nin gündemindeki önemli meselelerin ardından CHP’ye yönelik algı operasyonlarına dikkat çekti. Partisinin, her türlü hukuksuzluğa karşı dik durma kararlılığını sürdüreceğini belirten Çiftçi, "Hukuksuzluklara karşı durarak, Türkiye'nin umudu olmaya ve gerçek anlamda demokrasiyi tesis etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.