Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Gençlerin Şehri: Ankara” temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Gençlerin kültür ve sanatta daha fazla söz sahibi olmasını hedefleyen ABB, bu kapsamda “Genç Keşif Sahnesi” adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ankara Kültür markası altında başlatılan bu proje, başkentte yaşayan genç müzisyenlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken, onlara sürdürülebilir üretim yapabilecekleri alanlar da sunmayı amaçlıyor. Genç Keşif Sahnesi’nin ilk etkinliği, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 13.00-19.00 arasında Koru Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.

Genç Sanatçılar Yaz Boyunca Sahne Alacak

ABB’nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda başlattığı proje, yaz boyunca çeşitli bölgelerde kurularak genç sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Özellikle konservatuvar öğrencileri ve sahne sanatları alanında eğitim alan gençlere sahne deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

Etkinliklerde sadece müzik değil, tiyatro, dans ve performans sanatları gibi farklı alanlarda üretim yapan genç sanatçılar da yer alabilecek. ABB, bağımsız sanat inisiyatifleriyle iş birliği içinde yürüteceği bu projeyle Ankara’da güçlü bir kültürel dayanışma ağı kurmayı hedefliyor.

Genç Keşif Sahnesi ile hem yerel sanatçıların desteklenmesi hem de Başkent’teki kültür-sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje, sanatla ilgilenen gençlerin üretimlerini paylaşabilecekleri, deneyim kazanabilecekleri ve görünürlük elde edebilecekleri önemli bir platform sunacak.

ABB’nin genç odaklı kültür politikalarının bir parçası olan bu proje, Ankara’yı gençlerin kendilerini ifade edebildiği, özgürce üretebildiği ve sahne deneyimi kazanabildiği bir kültür kentine dönüştürmeyi amaçlıyor.