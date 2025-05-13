Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de dün akşamki yayınlanan bölümde beklenmedik bir veda yaşandı.

Uzak Şehir'de Alya'nın öz annesi Fikriye karakterine hayat veren Nursel Köse'nin diziden sezon finalinde ayrılacağı konuşuluyordu fakat dün akşam ki yayınlanan bölümle sevenlerine veda etti.

Dün akşamki yayınlanan bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide nefesler adeta tutuldu.

Edinilen bilgile göre Nursel Köse set ekibiyle anlaşamadı ve kendi isteğiyle projeden erken ayrılmak istedi.

Diziden erken ayrılan ünlü oyuncu Nursel Köse'den ve set ekibinden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.