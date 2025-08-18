Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesini sert sözlerle eleştirerek Aydın seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sandığı getir, Aydın halkı kendi karar versin belediye başkanına" ifadelerini kullandı.

“Özlem İstifa” sloganları yükseldi

Çerçioğlu’nun parti değişikliği kararı, Aydın kamuoyunda tepkilere neden oldu. Belediye önünde ve çeşitli meydanlarda toplanan yurttaşlar, “Özlem istifa” sloganları atarak, bu karara karşı tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, seçimde verdikleri oyun partisel temsiliyetini kaybettiğini savunarak demokratik haklarına sahip çıkmak adına alanlara çıktıklarını belirtti.