Ankara temsilcisi Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı basın açıklamasında; ligin ilk haftasında Samsunspor ile ve dün oynanan Hesap.com Antalyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Çakmaklı, bundan sonraki maçlarda tecrübeli hakemlerin görev almasını talep etti.

Aykut Çakmaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahamızda Antalyaspor ile karşılaştık. Süper Lig'de evimizdeki ilk maçımızda taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk, bunun için de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maç 0-0 devam ederken 63. dakikada oyuncumuz Metehan, rakip ceza sahasında aynı pozisyon içinde Antalyasporlu iki oyuncunun peş peşe müdahalesine maruz kaldı. Önce Veysel Sarı'nın ayağına müdahalesi, hemen ardından Ceesay'in bileğinin arkasına yaptığı temas açıkça görülmesine rağmen hakem Oğuzhan Aksu, Metehan aleyhine faul kararı verdi. Herhalde kendisini yanıltmaya çalıştığını düşündü. Eskiden olsa bu hatanın telafisi yoktu ama artık VAR.

Orta hakemin bu müdahaleleri görmemiş olmasını kabul etsek dahi, VAR hakeminin devreye girmemesi ve orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmemesi anlaşılır değildir. Nitekim maçın ardından hakem hocaları ve yorumcular arasında geniş bir görüş birliği oluşmuş; söz konusu pozisyonun penaltı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Demek ki bazı pozisyonlar televizyon ekranında penaltı ama VAR ekranında değil.

Benzer bir durum ligin ilk haftasında Samsunspor deplasmanında yaşanmıştır. Oyuncumuzun ceza sahasında kayarken destek eline çarpan top için penaltı kararı verilmiş, ancak yine VAR'dan herhangi bir müdahale gelmemiştir.

Her iki maçta yaşanan ve sonuca doğrudan etki eden hakem hataları, takımımızın puan ya da puanlarına mal olmuştur. Ligin ilk haftaları bütün kulüplerimiz açısından son haftalar kadar önemlidir.

İki haftadır karşılaştığımız bu hataların, Süper Lig'de ilk kez görev alan hakemler tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak beklentimiz; bundan sonraki maçlarımıza tecrübeli hakemlerin atanması, VAR sisteminin etkin şekilde işletilmesi ve pozisyonların sağlıklı değerlendirilmesidir.

Bu tür hataların kulübümüz aleyhine süreklilik kazanmaması için gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz.

Gençlerbirliği olarak hakem tartışmalarının değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir sezon yaşamak istiyoruz. Takımımız sahada ter dökerken ve mücadele ederken, sonuca doğrudan etki eden basit hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz.

Büyük taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyor, aynı kararlılıkla yanımızda olmalarını bekliyoruz. Öte yandan, transfer çalışmalarımız devam etmekte olup eksiklerimizi kısa sürede gidereceğiz. Yeni katılacak oyuncularımızla birlikte yükselişe geçeceğimize yürekten inanıyoruz."

