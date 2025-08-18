Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kaçak göçmenlerin İzmir’den Bursa ve İstanbul’a taşındığını tespit etti. İlk operasyon, saat 02.30’da İstanbul-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri’nde gerçekleşti. 35 plaka kodlu araç durduruldu ve sürücü N.E. ile birlikte 3 kaçak göçmen yakalandı.

Araçtaki iki kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, sürücü N.E.’nin ise daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan 3 kaydı bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlerin İzmir’den İstanbul’a gitmek için sürücüye toplam 10 bin TL ödediği öğrenildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, araç sahibine 92 bin 784 TL para cezası kesildi ve N.E.’nin üzerinden çıkan 2 bin 180 TL’ye el konuldu.

İkinci Operasyon: Bursa-İstanbul Otoyolu’nda yakalama

Aynı saatlerde gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Bursa-İstanbul Otoyolu Batı Gişeleri’nde 34 plaka kodlu araç durduruldu. Araçta sürücü R.R. ile birlikte 1’i kaçak 2 göçmen bulundu. Şüphelilerden birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı olmadığı, sürücü R.R.’nin ise kimliğinin kapalı olduğu ve aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenlerin İzmir’den Bursa’ya gitmek için sürücüye kişi başı 5 bin TL ödediği öğrenildi. Araç 60 gün trafikten men edildi, araç sahibine 102 bin 51 TL ceza kesildi ve sürücü R.R.’nin üzerinden çıkan 14 bin 480 TL ile 150 Euro’ya el konuldu.

Yabancılar İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancılar, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltındaki sürücüler N.E. ve R.R., haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adli makamlara sevk edilecek.