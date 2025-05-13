Bu ziyaret, Trump’ın göreve geldikten sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti olma özelliği taşıyor.

Başkan Trump, Suudi Arabistan’daki temasları kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Riyad’daki Kraliyet Divanı’nda kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na da katılması bekleniyor.

Ziyaretin gündeminde, savunma sanayiinden enerji sektörüne kadar birçok stratejik başlık bulunuyor. Özellikle ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Trump’ın Orta Doğu Turu Devam Edecek

Suudi Arabistan’dan sonra Trump’ın rotasında İsrail ve Vatikan bulunuyor. Orta Doğu turu, hem diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi hem de bölgesel güvenlik konularında yeni iş birliklerinin temelinin atılması açısından önem taşıyor.