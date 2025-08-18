Alaska’daki görüşmede Kremlin lideri Vladimir Putin’in Ukrayna ile barış için şartlarını ortaya koyduğu aktarıldı. Detaylar kamuoyuna açıklanmadı; ancak hafta sonu çıkan haberlerde, bu taleplerin Kiev’in Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerindeki hak iddiasından, Rusya’nın işgal etmediği alanlar da dahil olmak üzere, vazgeçmesine dayandığı iddia edildi.

Trump: "Toprak Takasları Olacak"

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Bazı toprak takasları olacak” diyerek dikkat çekmişti. Pazar günü ise Ukrayna’yı Kırım’dan vazgeçmeye ve NATO’ya katılma hedefini bırakmaya çağırdı. Bu iki talep, uzun süredir Putin’in en temel şartları arasında yer alıyordu.

Ukrayna’nın kesin tavrı: Topraklardan vazgeçilmeyecek

Kiev yönetimi, barışın ön koşulu olarak topraklarını Rusya’ya devretmeyi defalarca reddetti. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Moskova’nın yeni tavizlerinin Ukrayna’yı bir uzlaşmaya doğru yönlendirebileceğini umut ediyor. Yine de Ukrayna halkı ve yönetimi, işgal edilen ya da tehdit altındaki bölgelerden vazgeçmenin mümkün olmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Trump’ın üçlü zirve planı

Trump’ın kısa vadeli hedefi, kendisi, Putin ve Zelenski arasında üçlü bir zirve düzenlemek. Hem ABD hem de Ukrayna daha önce böyle bir görüşme talep etmiş, fakat sonuç alınamamıştı. Eğer Kiev’den taviz gelmezse, Putin’in bu tür bir toplantıyı tekrar reddetmesi ön görülüyor.

Ateşkes tartışması: Trump’tan soğuk yaklaşım

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Zelenski ve Avrupalı liderlerle çok taraflı görüşmelerin ardından Putin’i arayacağını söyledi. Bu çağrı, üçlü barış zirvesi için yeni bir girişim olarak değerlendirildi. Ancak Trump, ateşkes konusuna mesafeli yaklaştı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ateşkese ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Stratejik olarak, bir ülkenin veya diğerinin neden bunu istemediğini anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’a göre, ateşkes ilan edilse taraflar yeniden güçlenme sürecine girecek ve bu da kalıcı çözümü geciktirebilir.