Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, CNN’e yaptığı açıklamada Ukrayna’nın topraklarından vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Rudik, sınırların yeniden çizilmesinin hem Ukrayna anayasasına aykırı olduğunu hem de uğruna verilen onca canı yok saymak anlamına geleceğini belirterek “Her karış toprak için ağır bedel ödedik, bundan vazgeçmek siyasi olarak da imkansızdır. Ukrayna halkı bunu asla kabul etmez" diye konuştu.

Ayrıca barışın kalıcı olabilmesi için güçlü caydırıcılık ve güvenlik garantilerinin şart olduğunun da altını çizen Rudik, Rusya’nın yeniden saldırma ihtimalinin göz ardı edilmediğini söyledi.