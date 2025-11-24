Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni sonrasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında, 6 Nisan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Bir Işıktır Öğretmen' adlı resim sergisi sunuldu. Ardından Bursa Flüt Topluluğu'nun müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Burada günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğretmenliğin yalnızca meslek değil, bir hayat biçimi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekliye ayrılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı program, 6 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği 'Biz Öğretmen Olmalıyız' oratoryosuyla sona erdi.

Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.