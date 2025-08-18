ABD’de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABC News’in “This Week” programında değerlendirmelerde bulunarak, Trump-Putin görüşmesini sert sözlerle eleştirdi.

Van Hollen, “Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıyla ağırlandı. Ancak ne ateşkes sağlandı ne de Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yakın bir görüşme gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Senatör, Trump’ın görüşme öncesinde dile getirdiği yaptırımların geri planda bırakıldığını belirterek, “Trump, Putin tarafından övüldü. Bu tablo, ABD’nin dış politikada zayıf bir görüntü vermesine yol açtı” dedi.

Van Hollen ayrıca, Kongre ve Senato’nun Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Putin’in görüşme öncesinde tek bir hedefi olduğunu söyleyen Van Hollen, “Toplantıdan sonra da bu hedeften vazgeçmedi. Trump’ın yapmayı umduğu ateşkesi dahi sağlayamaması, bu görüşmeyi Putin açısından bir zafer haline getirdi” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş, Trump toplantı sonrası “önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak nihai anlaşmaya varılamadığını” açıklamıştı.