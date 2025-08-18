Türkiye’de sol düşünce tarihi ve siyasal hareketler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan değerli akademisyen Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1936 yılında doğan Mete Tunçay, Türkiye modernleşmesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş süreci, sol hareketler tarihi ve siyasal düşünceler tarihi üzerine yaptığı öncü akademik çalışmalarıyla tanınıyordu. Özellikle “Türkiye’de Sol Akımlar” ve “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Düşünce” gibi eserleri, alanında temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Akademik yaşamı boyunca birçok öğrenci yetiştiren Tunçay, aynı zamanda kamuoyunda özgür düşüncenin ve eleştirel akademinin savunucularından biri olarak saygı görüyordu.

Prof. Dr. Tunçay’ın vefatı, akademi camiası ve düşünce dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze törenine dair bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.