Memurlara yapılacak zamda ortak bir noktada buluşulamadığı için yurt genelinde memur sendikaları iş bırakma çağrıları yapıyor.

İş bırakan memurlar haklarını talep etmek için şehirlerin belirli noktalarında toplanmaya başladı. Bunun üzerine çoğu iş kolunda aksama yaşanırken, birçok vatandaş ise mağduriyetlerini dile getirerek isyan etti.

İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri durdu.

TCDD ve PTT İş Bırakan Memura İşlem Yapacak!

TCDD ve PTT, iş bırakan memurlar için işlem yapacağını duyurdu.