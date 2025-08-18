Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde planlı ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamak amacıyla güvenlik riski taşıyan, mühendislik hizmeti almamış ve metruk durumda bulunan yapıların yıkımını sürdürüyor. Son olarak Dikmen Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan tehlikeli bir bina, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

318 Yapı Yıkıldı

Plansız yapılaşma ve altyapı eksiklikleri nedeniyle büyük kentlerde önemli sorunlardan biri haline gelen metruk binalar, aynı zamanda çevrede görüntü kirliliği ve güvenlik tehdidi oluşturuyor. Çankaya Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde resmi kurumlarla koordineli şekilde bu binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Son 15 ayda, kaçak, ruhsatsız ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamış toplam 318 yapı, idari süreçlerin tamamlanmasının ardından Çankaya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde yıkıldı.