Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, her şey yolunda giderse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir zirve yapılacağını duyurdu. Zelenskiy ve Putin’in de savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve diğer taraflarla birlikte çalışacaklarını söyledi. Zelenskiy ise, barış sağlanması durumunda seçimlerin yapılabileceğini ifade ederek, önceliğin ateşkes ve silahların susması olduğunu vurguladı.

Güvenlik garantileri ve diplomatik çabalar

Trump, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili, “Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız” dedi. Zelenskiy ise Amerikan ve Avrupa ortaklarının desteğinin önemine dikkat çekerek, diplomatik yollarla savaşı durdurma çabalarını desteklediklerini ifade etti.