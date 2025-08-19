AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede toplam fon büyüklüğünün ocak-temmuz döneminde arttığı görüldü. Yılbaşından bu yana hesaplandığında ise fon yatırımlarının portföy değeri yaklaşık yüzde 43 değer kazandı. Yıllık bazda bakıldığında ise temmuz ayı sonu itibarıyla toplam fon büyüklüğü yaklaşık yüzde 101 artarak 3 trilyon 290,1 milyar liradan 6 trilyon 598,3 milyar liraya çıktı.

Fon yatırımcısı sayısı da artarken yıllık 5 milyon 136 bin 45 kişiden 5 milyon 588 bin 355 kişiye çıkarak yüzde 8,8 artış kaydetti. Yılbaşından bu yana toplam fon yatırımcısı sayısındaki artış ise yüzde 2,45 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı sonu itibarıyla fon tarafından 5 milyon 542 bin 714 yerli yatırımcı ve 45 bin 641 yabancı yatırımcı yer aldı.

Toplam fon yatırımcısı sayısının 5 milyon 371 bin 984 kişisi gerçek kişilerden 201 bin 509 kişisi tüzel kişilerden 14 bin 862 kişisi ise fon yatırımı yapan fonların da içinde bulunduğu diğer kategorisinde oluştu.

İstanbul zirvedeki yerini korudu

En çok fon yatırımcısı 1 milyon 269 bin 164 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 496 bin 344 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 446 bin 4 kişiyle İzmir oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yerleşik kullanıcıların fon yatırımlarının büyüklüğü 3 trilyon 958 milyar 517 milyon lira oldu. Temmuz sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların fon büyüklüğü 3 trilyon 958 milyar 517 milyon lira, Ankara'daki yatırımcıların 620 milyar 664 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların 342 milyar 761 milyon lira olarak tespit edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra fon tarafında en fazla yatırımcısı olan il Antalya oldu. Antalya'da bu dönemde 248 bin 776 kişi fon yatırımcısı olurken, Antalya'daki yerleşiklerin portföy değeri 136 milyar 671 milyon lira olarak belirlendi. Bursa ise portföy değerinde de İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonra en büyük fon portföy büyüklüğüne sahip il olarak sıralandı.

Yatırımcı sayısına bakıldığında 3 büyük şehirden sonra 4. sıradaki Antalya'yı 208 bin 953 kişiyle Bursa, 135 bin 109 kişiyle Muğla, 134 bin 625 kişiyle Adana, 130 bin 50 kişiyle Mersin, 119 bin 666 kişiyle Kocaeli ve 111 bin 611 kişiyle Denizli takip etti.

Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 136 milyar 671 milyon lirayla Antalya, 83 milyar 629 milyon lirayla Muğla, 70 milyar 603 milyon lirayla Kocaeli, 69 milyar 452 milyon lirayla Adana, 56 milyar 461 milyon lirayla Gaziantep ve 55 milyar 799 milyon lirayla Mersin izledi.

En yüksek portföy değeri 45-49 yaş grubunda

Fon yatırımcılarının yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaştaki yatırımcılar 613,6 milyar lirayla en çok fon portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı da 45-49 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 0-14 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 169 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 3 milyar 937 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 26 milyar 722 milyon lira oldu.

25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 76 milyar lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 118 milyar 375 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 215 milyar 630 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 331 milyar 529 milyon lira olurken, 613 milyar 600 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 555 milyar 419 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 521 milyar 82 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 487 milyar 979 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 404 milyar 957 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 284 milyar 128 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 408 milyar 705 milyon lira olması dikkati çekti.