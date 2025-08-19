Ukrayna’nın Poltava bölgesi, ABD’de yapılan barış görüşmelerinin hemen ardından Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırılarla sarsıldı. Gece saatlerinde Lubny ve Kremençuk kentlerini hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Lubny’de 30 Patlama Sesi Duyuldu

Poltava’daki yerel yetkililer, Rusya’nın düzenlediği saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak Lubny kentinde en az 30 patlama sesinin duyulduğunu aktardı. Saldırılar sonucunda büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi ve Lubny’de 1471 evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Barış Görüşmelerinin Ardından Saldırı

Saldırıların, Ukrayna-Rusya barış süreci kapsamında dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kritik toplantının hemen sonrasında yaşanması dikkat çekti. Görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Trump-Putin Görüşmesi Sonuçsuz Kalmıştı

15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası nihai bir anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.