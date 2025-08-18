Türkiye'de ünlü isimlere pırlanta, lüks saat ve mücevher ürünleri satışıyla tanınan “Ersan Diamond” markasının sahibi Ersan Gülmez, bu sabah İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Gülmez’in, silahlı bir suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonun detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Gülmez’in evine sabah saatlerinde yapılan baskında yakalandığı bildirildi. Operasyonun, örgüt üyeleri arasında finansal destek ve kara para aklama faaliyetlerine ilişkin iddiaları da kapsadığı öne sürüldü.

Lüks ve Işıltılı Bir Hayat: Sosyal Medyada Milyonlarca İzlenme!

Ersan Gülmez, “Ersan Diamond” adıyla sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Yaklaşık 755 bin takipçisi bulunan Gülmez, genellikle yüksek değerli pırlantalar, özel tasarım mücevherler ve lüks saatlerle çektiği içeriklerle tanınıyordu. Aynı zamanda çok sayıda ünlü ismin de müşterisi olan Gülmez, daha önce "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılmasıyla da gündeme gelmişti.

Soruşturma devam ediyor!

Ersan Gülmez’in gözaltına alındığı operasyonun kapsamı geniş tutulurken, soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.