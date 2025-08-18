Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-17 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 21 bin 8 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 77 fişek, 125 kilogram tütün, 880 bandrolsüz sigara, 10 elektronik sigara, 20 litre etil alkol tütün, bin 500 doldurulmuş makaron, 2 dedektör, 100 sikke, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.