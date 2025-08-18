İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez ve iki avukatında aralarında bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işleminin tamamlanmasının ardından 14 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle, Ersan Gülmez'in aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA