Güney ifadesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi’nden tanıdığı Mustafa Mutlu’nun, Alican Abacı aracılığıyla kendisine “hukuki danışman” olarak yönlendirildiğini söyledi. Mutlu’nun resmi bir görevi olmadığını belirten Güney, “İki ay boyunca belediyede çalıştı, sürekli Aziz İhsan Aktaş’a iş verilmesi için ısrar etti. Araç ihalesi döneminde ise bilgim dışında mevcut firmaya gidip ‘Başkan sizin ihaleye girmenizi istemiyor’ diye yalan söylediğini öğrendim” dedi.

Güney, Mutlu’yu belediyeden gönderdikten sonra Mutlu, Abacı ve Aktaş’ın kendisine husumet beslediğini, Aktaş’ın Ozan İş aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

“Reklam ihalesi karşılığında borç kapatma teklifi”

Beyoğlu Belediye Başkanı, ifadesinde Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ dönemine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Kasım 2023’te BELTAŞ’taki görevinden ayrıldığını söyleyen Güney, 2024 yılındaki ihalelerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Güney, Rıza Akpolat’a yaptığı bir ziyarette Alican Abacı ve Mustafa Mutlu’nun reklam ihalesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nin borçlarının kapatılması teklifinde bulunduğunu, ancak Akpolat’ın bu teklifi kabul etmediğini dile getirdi.

“Şirketim yok, ortaklığım yok”

İfadesinde hakkındaki “ortaklık” iddialarını reddeden Güney, açık hava reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir şirketinin bulunmadığını belirterek “Beyoğlu Belediye Başkanlığım süresince reklam mecraları kiralanmadı, kamusal hizmet için kullanıldı. Serkan Öztürk ile resmi ya da gayri resmi bir ortaklığım yoktur. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen iftiradır. Zaten başkanlığım döneminde Beyoğlu Belediyesi’nden hiçbir iş almamıştır" dedi.

“Aynı dilde, organize iftira”

Güney, kendisi aleyhine beyanda bulunan Murat Kapki, Alican Abacı ve Mustafa Mutlu’nun aynı yönde ve aynı dilde konuştuğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bu şahıslar bana husumet besledikleri için organize şekilde iftira atmaktadırlar. Bahsi geçen ihalelerin düzenlenmesinde ya da şartnamelerin hazırlanmasında hiçbir yetkim yoktur.”