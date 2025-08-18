Anadolu Çınarları Partisi Türk Siyasetinde 183. sırada kurularak yerini alan bir parti olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Parti Genel Başkanı Hüseyin Akın liderliğinde bir araya gelen partililer birlikte kahvaltı yaparak istişare toplantısı yaptılar.

Toplantıya parti kurucuları ve lider kadroyla birlikte partiyi merak eden misafirler de yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte herkes görüş ve düşüncelerini aktardılar.

Parti Genel Başkanı Akın, neden böyle bir parti kurulduğunu, partinin neler yapacağını ve partinin diğer partilerden ayrılan özelliklerini anlattı.

Partinin tüm teknik bilgilerinin dile getirdiği logosundan ismine kadar ne ifade ettiği anlatılan bu toplantıda kısa, orta ve uzun vadede hedefler koyuldu.

Parti Genel Sekreteri Öznur Özen ve kurucu Genel Başkan Yardımcıları hep birlikte başarıya odaklandıklarını açıkladı.

Kuruluştan sonra çalışmalara hemen başlandığını ifade eden parti yönetimi olası bir seçim için teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini ve yerel seçimler öncesi hazırlıklarını bitireceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi