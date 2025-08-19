Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı sürekli işçi temini kura sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı 2025 Yılı 3 bin 97 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.

Başvurular Temmuz’da Yapıldı

MSB’nin sürekli işçi alımı için hazırladığı ilan, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanmış ve başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Süreç kapsamında 14 Ağustos’ta noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Belge Kontrolleri Duyurulacak

Kura sonucunda ismi çıkan adaylarla birlikte sınava tabi unvanlara başvuranların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için yapılacak belge kontrolüne ilişkin yer ve tarih bilgisi ise ayrıca ilan edilecek.

Adaylar, sürece dair tüm detaylara Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.