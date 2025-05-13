CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğu sürerken, destek çağrısını bu kez videolu bir paylaşımla yaptı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, vatandaşları 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Silivri Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek buluşmaya davet eden Özel, “Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri’de meydandayız!” ifadelerini kullandı.

Mesajına “Türkiye’nin güzel insanları” sözleriyle başlayan Özel, toplumsal birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Her kesimden yurttaşa seslenen Özel, farklı siyasi görüşlerin ötesinde ortak bir gelecek için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni bir toplumsal uyanış gerektiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gün, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin bu memleketi bir kez daha ayağa kaldırma günüdür. Bu kez coşkusuyla, çalışkanlığıyla, demokrasiyi ön plana alarak... Bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Biz geliyoruz, millet geliyor, hep birlikte başaracağız!”

CHP lideri Özgür Özel, yarın saat 20.30’da Silivri Atatürk Meydanı’nda halkla buluşacak.