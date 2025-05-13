12 Nisan'da nefes darlığı şikâyetiyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balık Ayhan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçının durumu ciddiyetini korurken, ailesi ve sevenleri sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Sanatçının kızı da geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, takipçilerinden acil kan desteği istemişti. Ancak tüm çabalara rağmen, Ayhan Küçükboyacı'nın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Balık Ayhan Kimdir?

Ayhan Küçükboyacı, sahne adıyla "Balık Ayhan", özellikle Roman müziğiyle özdeşleşmiş ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştı. Müzik kariyeri boyunca birçok etkinlikte sahne alan ve Roman kültürünü geniş kitlelere tanıtan sanatçı, hem neşeli sahne performansları hem de kültürel katkılarıyla hafızalarda yer edindi.

Sevenleri Yasta

Balık Ayhan’ın vefat haberi müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medya üzerinden pek çok kişi sanatçının kaybıyla ilgili taziye mesajları paylaştı.

Ayhan Küçükboyacı'nın Cenaze Töreni Ne Zaman?

Sanatçının cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.