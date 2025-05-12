Mayıs 2025 itibarıyla ocak ve mart aylarında uygulanan artışlar sonrası müşteriler gözlerini yeniden fiyat etiketlerine çevirmiş durumda. Özellikle yılın ilk çeyreğinde gelen zamlardan sonra tüm gruplardaki ürünler etkilenmişti. Bu nedenle vatandaşlar, “Sigaraya zam geldi mi?” sorusuna cevap arıyor.

Philip Morris, Japan Tobacco International (JTI) ve British American Tobacco (BAT) gruplarına ait markaların güncel satış fiyatları ise vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

İşte Mayıs 2025 güncel sigara fiyat listesi…

Philip Morris Grubu Mayıs 2025 Sigara Fiyatları

•⁠ ⁠PARLIAMENT Night Blue Pack / Long (Uzun) – 89 TL

•⁠ ⁠PARLIAMENT Aqua Blue Slims – 88 TL

•⁠ ⁠PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve – 87 TL

•⁠ ⁠PARLIAMENT Midnight Blue – 84 TL

•⁠ ⁠MARLBORO Red Long – 87 TL

•⁠ ⁠MARLBORO Red / Touch – 85 TL

•⁠ ⁠MARLBORO Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White – 85 TL

•⁠ ⁠MARLBORO Edge – 83 TL

•⁠ ⁠MARLBORO Edge Blue / Sky – 82 TL

•⁠ ⁠Muratti – 82 TL

•⁠ ⁠Muratti Blu – 81 TL

•⁠ ⁠LARK – 81 TL

•⁠ ⁠CHESTERFIELD – 80 TL

•⁠ ⁠L&M – 80 TL

•⁠ ⁠MARLBORO ROLL 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) – 120 TL

JTİ Grubu Mayıs 2025 Sigara Fiyatları

•⁠ ⁠Winston Dark Blue & Deep Blue – 79 TL

•⁠ ⁠Winston Slender Q Line – 79 TL

•⁠ ⁠Winston Slender – 80 TL

•⁠ ⁠Winston – 83 TL

•⁠ ⁠Winston Slims – 89 TL

•⁠ ⁠Winston Xsence – 91 TL

•⁠ ⁠Camel Slender – 76 TL

•⁠ ⁠Camel Deep Blue – 77 TL

•⁠ ⁠Camel Black & White – 78 TL

•⁠ ⁠Camel Yellow & Brown – 81 TL

•⁠ ⁠LD – 76 TL

•⁠ ⁠Monte Carlo – 75 TL

•⁠ ⁠Camel Yellow 100 (Gram) – 175 TL

BAT Grubu Mayıs 2025 Sigara Fiyatları

•⁠ ⁠DUNHILL Double Blue – 89 TL

•⁠ ⁠KENT SWITCH Dark Blue – 79 TL

•⁠ ⁠KENT D RANGE Blue, Grey, Blue Long, Grey Long – 82 TL

•⁠ ⁠KENT Dark Blue, Dark Blue Long, Switch – 81 TL

•⁠ ⁠KENT Blue, White – 81 TL

•⁠ ⁠Kent Slims Black / Grey – 88 TL

•⁠ ⁠KENT SLIMS (Tüm Ürünler) – 91 TL

•⁠ ⁠ROTHMANS (Tüm Ürünler) – 76 TL

•⁠ ⁠TEKEL 2000 (Tüm Ürünler) – 75 TL

•⁠ ⁠Mavi 2000 – 67 TL

•⁠ ⁠TEKEL 2001 (Tüm Ürünler) – 69 TL

•⁠ ⁠VICEROY (Tüm Ürünler) – 81 TL

•⁠ ⁠PALL MALL (Tüm Ürünler) – 81 TL

•⁠ ⁠MALTEPE & SAMSUN – 81 TL

Sigaraya zam gelecek mi?

Tüm markalar ve gruplar bazında incelendiğinde, Mayıs 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında yeni bir zam yapılmadığı görülüyor. Şu an için belirlenen fiyatlar, son olarak mart ayında gelen zamla birlikte geçerli olan seviyesini koruyor. Ancak yüksek enflasyon ve vergi düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen günlerde yeni bir zam ihtimali her zaman masada. Tiryakilerin gözü kulağı yine bir sonraki artış söylentilerinde olacak gibi görünüyor.