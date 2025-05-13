Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olarak kaydedildi. Depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 10.86 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/pcIeitSYE3
13.05.2025, 20:46:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/975hpFPeCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi