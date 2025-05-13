Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olarak kaydedildi. Depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 10.86 kilometre olarak açıkladı.

Editör: Haber Merkezi