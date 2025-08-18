Bu hafta küresel piyasalarda yatırımcıların gözü, Perşembe günü ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumuna çevrildi. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, faiz indirim sürecine dair vereceği olası sinyaller açısından kritik önemde olacak.

Son dönemde Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçtiğimiz gün yaptığı değerlendirmede, kalıcı enflasyon baskılarının arttığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediklerini vurguladı.

Geçen hafta açıklanan yoğun veri gündeminin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisi zayıflasa da halen güçlü şekilde devam ediyor.

Jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında

Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış arayışları da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, “önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak nihai bir anlaşmaya varılamadığını” söyledi. Putin ise “Trump ile vardıkları anlayışın Ukrayna’da barışın sağlanmasına zemin hazırlayabileceğini” ifade etti.

Bugün Washington’da, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek. Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve bazı Avrupalı liderlerin de katılması bekleniyor. Analistler, görüşmeden çıkacak kararların Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış sürecine önemli katkılar sağlayabileceğini belirtiyor.

ABD piyasaları pozitif başladı

Cuma günü New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Yeni haftaya ise ABD endeks vadeli kontratları pozitif seyirle giriş yaptı.

Şirket haberlerinde ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Intel hisseleri, Trump yönetiminin şirkette devlet ortaklığı için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerle yüzde 2,9 yükseldi. UnitedHealth hisseleri, Berkshire Hathaway’in büyük miktarda hisse alımı sonrası yüzde 12’ye yakın değer kazandı. Ancak yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials zayıf beklentiler nedeniyle yüzde 14,1 geriledi.

Tahvil piyasasında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 4,32’den kapanırken yeni haftaya yüzde 4,31 seviyesinden başladı. Dolar endeksi 97,9 seviyesinde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı 3 bin 354 dolara çıkarak yüzde 0,6 yükseliş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 düşüşle 65,5 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya borsalarında görünüm

Avrupa’da cuma günü borsalar karışık seyir izlerken, Zelenskiy-Trump görüşmesi öncesinde vadeli kontratlar alıcılı başladı. Ursula von der Leyen, hafta sonu yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya yönelik kararların Kiev olmadan alınamayacağını” belirterek güvenlik garantilerinin önemine dikkat çekti.

Asya borsalarında ise Güney Kore hariç yükseliş eğilimi öne çıktı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi rekor tazelerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi son 10 yılın zirvesine ulaştı. Hong Kong borsası da yüzde 0,7 yükseldi. Güney Kore’de ise Kospi endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Borsa İstanbul pozitif kapanış yaptı

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 artışla 10.870,57 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,3 yükselişle 12.238 puandan işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe giderek kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

Dolar/TL, cuma günü 40,80’den kapanırken, yeni haftaya yüzde 0,2 artışla 40,89 seviyesinden başladı.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi