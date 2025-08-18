Kaza, saat 06.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

Otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ünün olay yerinde hayatını kaybettiği, 20’sinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği kazayla ilgili yazılı açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.