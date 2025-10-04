Başkentin doğa harikası Nallıhan Kuş Cenneti, Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, Sarıçal Dağı Milli Parkı ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı’nda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek.

Etkinlik, Başkent Ankara Meclisi öncülüğünde; Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Kaymakamlığı ve Doğadan Sanat Vakfı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Sergi, 11-19 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Tören ve Sergi Bilgileri

Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: Ankara Kent Konseyi Toplantı ve Sergi Salonu – Atatürk Bulvarı No:18, Ulus / Ankara

İletişim: 0533 257 85 96