NOW’un yeni dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” için ilk tanıtım yayınlandı. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı yapımda İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor.

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusunda çekilen dizinin tanıtımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, senaryosunu ise Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizi; başarılı cerrah Serhat, tesadüfen tanışıp evlendiği Melek ve Serhat’a duyduğu aşk nedeniyle kaderine meydan okuyan Yıldız’ın hikâyesini ekrana taşıyor.

Halef dizisinin yayın günü belli oluyor

Yeni yayın döneminde dizinin hangi gün ekrana geleceği merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre “Halef: Köklerin Çağrısı” çarşamba, perşembe ya da cuma günlerinden birinde seyirciyle buluşacak. En güçlü ihtimal ise perşembe akşamı yayınlanması.

Öte yandan NOW ekranlarında iki sezon boyunca perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Hudutsuz Sevda’nın ise yenilenen hikâyesiyle pazartesi akşamlarına taşınması planlanıyor. Şimdilik “Halo” adıyla anılan proje için Medyapım ile kanal arasında yapılan bütçe görüşmelerinin sonucu ise merakla bekleniyor.