Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın ilişkisi yine gündemde. Barıştıkları konuşulan çift, bu kez Instagram’da birbirlerini takipten çıkardı.

Ocak ayında ilişkilerini sonlandıran çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silmişti. Daha sonra barıştıkları yönündeki haberlerle gündeme gelen ikili, Galatasaray–Lazio maçında sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, Torreira’nın Özkan’a “Hayatımın aşkı” yorumu ikilinin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak son gelişmeyle birlikte çiftin tekrar birbirlerini Instagram’da takipten çıkardığı ortaya çıktı. Bu hareket, “yeniden ayrıldılar” iddialarını güçlendirdi.