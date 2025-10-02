Erzurum aylık asayiş toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Emniyet Müdürlüğü salonunda yapıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu'nun da katıldığı toplantıda 2025 yılının 9 aylık verilerini paylaştı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,8 topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 10,9 mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 18,3 devlete ve millete karşı işlenen suçlarda yüzde 28,5 oranında düşüş olduğunu bildiren Vali Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında dolandırıcılıkta ise geçen seneye göre yüzde 18,1 oranında azalış olduğunu bildirdi. Yaz sezonunda Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum'da da yangın vakalarında artış olduğunu belirten Çiftçi, "Bu sene tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyretti. Buna bağlı olarak da yangın olayları geçen senelerden daha fazla ortaya çıktı. Bu sene ilimizde yangın olaylarında yüzde 45,3’lük artış oldu. Türkiye genelinde yangın olaylarında özellikle orman yangınlarında artış oldu" dedi.

Toplantıda sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Vali Çiftçi, bu yıl içerisinde 4 toplantı yaptıklarını söyledi. Vali Çiftçi, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin 600 kapasiteli hayvan barınağı vardı. Büyükşehir Belediyemiz hayvan barınağının kapasitesini 1500'e çıkarmış durumda. Pasin Ovası Belediyeler Birliğinin kapalı durumda olan bir hayvan barınağı vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz takipleri neticesinde oradaki eksiklikler de birlik tarafından giderildi. Orası da şu anda hizmet vermeye başladı. Oltu ve Aziziye belediyelerimiz de hayvan barınağı tesis edilmesiyle ilgili 200’er hayvan kapasiteli hayvan barınaklarıyla ilgili ihaleler yapıldı. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Bütün bunların dışında Büyükşehir Belediyemize 80 dönümlük bir arazi tahsis ettik. 5 bin kapasiteli doğal yaşam alanı oluşturuyorlar. Çalışmalar tamamlandığında bu tesislerin kapasiteleri 7 bin 100 rakamına ulaşacak. Topladığımız hayvanları bu hayvan barınaklarında veya doğal yaşam alanlarında muhafaza etmiş olacağız. İlimizde kesinlikle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ortada başıboş dolanan hayvanın olmaması bütün bunların barınaklara veya doğal yaşam alanına alınması ve bu sorunun artık ilimizin gündeminden çıkarılması yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" diye konuştu.

'ERZURUM DA PİLOT İLLERDEN'

Sahipsiz sokak hayvanlarla mücadelede yeni uygulama başlatıldığını kaydeden Vali Çiftçi, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 29 ilimiz pilot bölge olarak ilan edildi. Bundan sonra pilot bölge ilan edilen illerde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlar artık 112 Acil Çağrı Merkezi’mize yapılabilecek. Erzurum da bu pilot illerden birisi. Bu hafta pazartesiden itibaren bu hizmet de devreye girdi. 112 artık bununla ilgili ihbarları kabul ediyor. Vatandaşlarımız sahipsiz hayvan gördüklerinde sokak hayvanı gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunabilecekler." (DHA)